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22 минуты назад

«Челси» хочет выкупить Неймара следующим летом за 40 миллионов евро

Спорт день за днемиещё 2

«Челси» планирует купить Неймара летом 2023 года, сообщил Goal со ссылкой на El Pais.

«Челси» хочет выкупить Неймара следующим летом
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Челси» мог взять Неймара в аренду прошлым летом, однако лондонцы были не согласны с распределением обязанностей по выплате зарплаты бразильцу. В следующее трансферное окно «пенсионеры» хотят полноценно выкупить нападающего за 40 миллионов евро.

«ПСЖ» хотел продать Неймара летом, однако не нашел покупателей. Контракт с бразильцем действует до 2027 года.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Трансферная стоимость составила 222 млн евро, что сделало форварда самым дорогим футболистом в истории.

В 16 матчах этого сезона Неймар забил 12 голов и отдал девять голевых передач.

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