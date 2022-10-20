«Челси» хочет выкупить Неймара следующим летом

«Челси» планирует купить Неймара летом 2023 года, сообщил Goal со ссылкой на El Pais.

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«Челси» мог взять Неймара в аренду прошлым летом, однако лондонцы были не согласны с распределением обязанностей по выплате зарплаты бразильцу. В следующее трансферное окно «пенсионеры» хотят полноценно выкупить нападающего за 40 миллионов евро.

«ПСЖ» хотел продать Неймара летом, однако не нашел покупателей. Контракт с бразильцем действует до 2027 года.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Трансферная стоимость составила 222 млн евро, что сделало форварда самым дорогим футболистом в истории.