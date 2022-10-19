«Барселона» выбирает замену Бускетсу из четырёх кандидатов

В каталонской «Барселоне» начали подыскивать замену ветерану команды Серхио Бускетсу. По сообщениям Managing Barсa, в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют сразу четыре кандидатуры. В поле зрения каталонского гранда находятся Юри Тилеманс («Лестер»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Жоржиньо («Челси») и Н’Голо Канте («Челси»).

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, что 34-летний Бускетс защищает цвета команды из Барселоны с июля 2008 года. Срок действующего контракта Серхио с каталонским топ-клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.