Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

«Барселона» выбирает замену Бускетсу из четырёх кандидатов

Евро-футбол.Ру

В каталонской «Барселоне» начали подыскивать замену ветерану команды Серхио Бускетсу. По сообщениям Managing Barсa, в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют сразу четыре кандидатуры. В поле зрения каталонского гранда находятся Юри Тилеманс («Лестер»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Жоржиньо («Челси») и Н’Голо Канте («Челси»).

«Барселона» выбирает замену Бускетсу из четырёх кандидатов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что 34-летний Бускетс защищает цвета команды из Барселоны с июля 2008 года. Срок действующего контракта Серхио с каталонским топ-клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел семь матчей, в которых получил три желтые и одну красную карточку.

Футбол,Юри Тилеманс,Серхио Бускетс,Рубен Невеш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители