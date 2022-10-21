Иранские футболисты призвали ФИФА исключить сборную из ЧМ-2022

В письме говорится о необходимости отстранить Иран из-за жестокости по отношению к собственному народу. Также отмечается, что в стране не допускают женщин на стадионы, что является нарушением кодекса ФИФА. Также говорится, что несколько футболистов подвергались преследованию со стороны государства. В письме отмечается, что ФИФА должна немедленно приостановить членство Ирана в организации.