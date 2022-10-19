Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

«Зенит» в «Твиттере» подшутил над «Тоттенхэмом»

Чемпионат.com

В англоязычном твиттер-аккаунте санкт-петербургского «Зенита» появилась запись о количестве подписчиков российского клуба в TikTok.

«Зенит» в «Твиттере» подшутил над «Тоттенхэмом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент публикации записи в «Твиттере» число подписчиков «Зенита» в TikTok равнялось 4 444 444 человек.

Подпись отсылает к лондонскому «Тоттенхэму»: «У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько прошло дней с момента, когда «Тоттенхэм» последний раз выигрывал трофей!»

«Зенит» вошёл в 13 самых популярных футбольных клубов в социальной сети TikTok. Помимо петербуржцев, в топ также вошли «ПСЖ», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и другие команды.

Скриншот

Петербуржцы становились чемпионами России в течение четырёх последних сезонов Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне «Зенит» также занимает первую строчку турнирной таблицы после 13 сыгранных туров.

«Тоттенхэм» последний раз становился чемпионом Англии в 1961 году.

Футбол,Реал,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители