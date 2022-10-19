«Зенит» в «Твиттере» подшутил над «Тоттенхэмом»

В англоязычном твиттер-аккаунте санкт-петербургского «Зенита» появилась запись о количестве подписчиков российского клуба в TikTok.

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На момент публикации записи в «Твиттере» число подписчиков «Зенита» в TikTok равнялось 4 444 444 человек.

Подпись отсылает к лондонскому «Тоттенхэму»: «У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько прошло дней с момента, когда «Тоттенхэм» последний раз выигрывал трофей!»

«Зенит» вошёл в 13 самых популярных футбольных клубов в социальной сети TikTok. Помимо петербуржцев, в топ также вошли «ПСЖ», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и другие команды.

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Петербуржцы становились чемпионами России в течение четырёх последних сезонов Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне «Зенит» также занимает первую строчку турнирной таблицы после 13 сыгранных туров.