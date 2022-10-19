Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
41 минуту назад

​В РФС высказались о спорном моменте с fair play в дерби ЦСКА – «Спартак»

Евро-футбол.Ру

После воскресного дерби между ЦСКА и «Спартаком» одним из обсуждаемых стал момент с участием Романа Зобнина и Милана Гайича. Полузащитник «красно-белых» не выбил мяч за боковую линию, а затем, лишь потеряв его, давал понять, что оставляет мяч по принципу fair play (на газоне лежал игрок ЦСКА), но игрок «армейцев» пошёл в атаку.

​В РФС высказались о спорном моменте с fair play в дерби ЦСКА – «Спартак»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Комментарий по поводу этого момента дал Павел Каманцев, который возглавляет департамент судейства в РФС.

«Понимаю ли я претензии «Спартака»? К судейству не понимаю, потому что к судейству этот момент

Наверное, надо было просто выбить мяч за поле. Это должны решать команды между собой, это точно не судейский вопрос. Как раз в этом была и сложность для Карасёва по судейству этого матча. После этого момента появился накал, и игроки дальше друг друга не жалели. Сергей погасил эту ситуацию как смог», - сказал Каманцев. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».

Футбол,Роман Зобнин,РФС,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители