​В РФС высказались о спорном моменте с fair play в дерби ЦСКА – «Спартак»

После воскресного дерби между ЦСКА и «Спартаком» одним из обсуждаемых стал момент с участием Романа Зобнина и Милана Гайича. Полузащитник «красно-белых» не выбил мяч за боковую линию, а затем, лишь потеряв его, давал понять, что оставляет мяч по принципу fair play (на газоне лежал игрок ЦСКА), но игрок «армейцев» пошёл в атаку.

Наверное, надо было просто выбить мяч за поле. Это должны решать команды между собой, это точно не судейский вопрос. Как раз в этом была и сложность для Карасёва по судейству этого матча. После этого момента появился накал, и игроки дальше друг друга не жалели. Сергей погасил эту ситуацию как смог», - сказал Каманцев. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».