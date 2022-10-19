В "ПСЖ" считают, что Мбаппе предал парижский клуб

Руководство «ПСЖ» оказалось разочаровано поведением звездного нападающего парижской команды Килиана Мбаппе, передает AS.

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Некоторое время назад в СМИ появилась информация, согласно которой Мбаппе намерен покинуть парижскую команду в зимнее трансферное окно 2023 года. Позднее футболист опроверг эти слухи, однако отношение игрока с руководством продолжает ухудшаться.

По информации источника, в «ПСЖ» недовольны отношением Мбаппе к делу и тем, что футболист пытается диктовать условия клубу. Также руководство команды считает, что форвард предал клуб, решив покинуть команду вскоре после подписания нового контракта.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.