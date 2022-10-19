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1 час назад

​Изидора расстроил уход Цорна из «Локомотива»

Евро-футбол.Руиещё 1

Недавно «Локомотив» отправил в отставку Томаса Цорна, занимавшего должность спортивного директора. Причиной стали плохие результаты команды – «железнодорожники» идут в нижней части таблицы Премьер-лиги.

Изидора прокомментировал уход Цорна из «Локомотива»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Комментарий по поводу ухода Томаса Цорна дал Вильсон Изидор. Этого футболиста в «Локомотив» привёл как раз Цорн.

«Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба - не моё. И я должен его уважать», - высказался Изидор, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Локомотив» ближайший матч проведёт 22 октября – против «Динамо» на своём поле.

Футбол,Томас Цорн,Динамо,
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