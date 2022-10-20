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35 минут назад

Артета высказался о травме Зинченко

Евро-футбол.Руиещё 5

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии здоровья травмированного защитника Александра Зинченко перед матчем Лиги Европы против голландского ПСВ.

Артета высказался о травме Зинченко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меня не беспокоит Зинченко. Да, он сейчас находится в лазарете из-за повреждения голени. Вернется ли он в строй до старта чемпионата мира? Конечно», - передает слова испанского тренера пресс-служба «канониров».

Перенесенный матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ состоится сегодня, 20 октября. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Футбол,Александр Зинченко,Emirates,
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