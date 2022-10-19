Гаджиев высказался о возможном наказании для Федотова

— Это, конечно, много. Но я вижу тут ещё такой ракурс: мы сейчас находимся в непростой международной обстановке. При этом к нам продолжают приезжать люди, которые уважают нашу страну. Они заслуживают более корректного отношения. Абаскаль — как раз из таких людей. К тому же для Федотова это своего рода рецидив. У него ведь уже был инцидент с Доменико Тедеско, — сказал Гаджиев в интервью «Матч ТВ».