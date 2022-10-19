Гаджиев высказался о возможном наказании для Федотова

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сказал «Матч ТВ», что в конфликте главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля стоит учитывать и непростую международную обстановку.
Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что КДК рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля во время воскресного дерби в рамках 13 го тура МИР РПЛ. После матча появилось видео, на котором запечатлена перепалка специалистов. Игра прошла на стадионе армейцев и завершилась со счетом 2:2. По регламенту Федотову грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.
— Поведение Федотова будет рассматривать КДК РФС. Это так необходимо?
— Если это входит в функции органа, то, конечно, надо рассматривать эту ситуацию. Понимаю, почему возник такой вопрос: разумеется, в эмоциональных матчах всё бывает. Эмоции зашкаливают, гормональная система выбрасывает адреналин. Не всегда удаётся управлять собой. В такой ситуации некоторые могут сказать: «Что там рассматривать? Это издержки игры». Но всегда должна быть грань.
— Где проходит эта грань?
— Нельзя оскорблять другого человека, особенно матом. Никто не имеет на это права. Нельзя швырять бананы, как делали в отношении Роберто Карлоса или Дани Алвеса. Тут многое ещё зависит от того, кто первый начал. Кто первым сказал что то оскорбительное? И было ли оно действительно оскорбительным?
— Поговаривают, что наказанием может стать дисквалификация вплоть до 4 матчей…
— Это, конечно, много. Но я вижу тут ещё такой ракурс: мы сейчас находимся в непростой международной обстановке. При этом к нам продолжают приезжать люди, которые уважают нашу страну. Они заслуживают более корректного отношения. Абаскаль — как раз из таких людей. К тому же для Федотова это своего рода рецидив. У него ведь уже был инцидент с Доменико Тедеско, — сказал Гаджиев в интервью «Матч ТВ».