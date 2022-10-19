Тренер ЦСКА отказался считать «Спартак» врагом

«Футбол не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте!», — заявил Федотов .

18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве дерби. До этого тренер «Спартака» заявил, что в подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение тренерского штаба красно-белых фразой «прыгало что-то».