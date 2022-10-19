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43 минуты назад

​Адама Траоре заявил о желании вернуться в Испанию

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре заявил о желании вернуться в Испанию.

​Адама Траоре заявил о желании вернуться в Испанию
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Траоре провёл в «Барселоне» на правах аренды. Адама является воспитанником каталонского клуба.

«Испания – страна, которую я люблю, и где я родился. Всему своё время. Я возвращался в «Барселону» на несколько месяцев. У меня были другие варианты, но я вернулся и помог команде.

Не знаю, где именно я окажусь, но я уверен, что однажды вернусь в Испанию. Сейчас же я сосредоточен на сезоне», - сказал Траоре AS.

В девяти матчах сезона 2022/2023 Адама Траоре забил два гола.

Футбол,Адам Траоре,
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