Фанаты Керр раскритиковали Путельяс в соцсетях

«Алексия Путельяс, безусловно, феноменальна, но я удивлена, что она выиграла «Золотой мяч» второй год подряд, учитывая, что она пропустила Евро. Судя по клубной и турнирной статистике, Бет Мид больше этого заслуживала. И Сэм Керр снова стала третьей… Что нужно сделать австралийке, чтобы победить?» — написала журналистка Мишель Эскобар на своей странице в соцсетях.