​В Колумбии футболист снял трусы, чтобы отвлечь соперника

В воскресенье в Колумбии проходил матч первого дивизиона между командами «Санта-Фе» и «Хагуарес де Кордова». По ходу игры футболисты «Хагуареса» заработали штрафной удар. Защитник «Санта-Фе» Гейссон Перера перед исполнением соперником удара, по-видимому, решил его отвлечь. Перера выбрал необычный способ – он снял трусы и показал половой орган.

Гейссон Перера не был наказан за этот поступок. По данным TMZ Sports, теперь футболист может столкнуться с санкциями постфактум, учитывая тот факт, что новость о случившемся разошлась по всему миру. Правда, есть версия, что футболист просто пытался поправить шорты.