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33 минуты назад

​В Колумбии футболист снял трусы, чтобы отвлечь соперника

Евро-футбол.Ру

В воскресенье в Колумбии проходил матч первого дивизиона между командами «Санта-Фе» и «Хагуарес де Кордова». По ходу игры футболисты «Хагуареса» заработали штрафной удар. Защитник «Санта-Фе» Гейссон Перера перед исполнением соперником удара, по-видимому, решил его отвлечь. Перера выбрал необычный способ – он снял трусы и показал половой орган.

​В Колумбии футболист снял трусы, чтобы отвлечь соперника
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Неизвестно, оказал ли влияние Гейссон Перера на бьющего, но игрок со штрафного удара промахнулся.

Гейссон Перера не был наказан за этот поступок. По данным TMZ Sports, теперь футболист может столкнуться с санкциями постфактум, учитывая тот факт, что новость о случившемся разошлась по всему миру. Правда, есть версия, что футболист просто пытался поправить шорты.

«Хагуарес де Кордова» выиграл матч со счётом 2:1.

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