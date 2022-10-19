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44 минуты назад

Экс-футболист "МЮ" Канчельскис оценил вероятность вызова Кокорина в сборную России

Газета.Ru

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова Валерия Карпина, который не исключил, что вызовет нападающего «Ариса» Александра Кокорина в сборную России. Его слова передает «Матч ТВ».

Экс-футболист "МЮ" оценил вероятность вызова Кокорина в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вероятность вызова есть. Сейчас самое время просматривать кандидатов, молодежь. Кокорин, когда играл в сборной, был нападающим номер один. Потом сложилась ситуация — все ее знаем. Сейчас все зависит от видения главного тренера. Тем более игры будут товарищеские — результат не давит», — сказал Канчельскис.

Кокорин последний раз играл за сборную России в 2017 году. Всего на его счету 48 матчей и 12 голов в играх за национальную команду.

В нынешнем сезоне Кокорин забил за «Арис» три мяча в чемпионате Кипра.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

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