Экс-футболист "МЮ" оценил вероятность вызова Кокорина в сборную России

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«Вероятность вызова есть. Сейчас самое время просматривать кандидатов, молодежь. Кокорин, когда играл в сборной, был нападающим номер один. Потом сложилась ситуация — все ее знаем. Сейчас все зависит от видения главного тренера. Тем более игры будут товарищеские — результат не давит», — сказал Канчельскис.

Кокорин последний раз играл за сборную России в 2017 году. Всего на его счету 48 матчей и 12 голов в играх за национальную команду.

В нынешнем сезоне Кокорин забил за «Арис» три мяча в чемпионате Кипра.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В клуб из Флоренции он перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».