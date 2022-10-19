Решение Карасева не удалять игрока ЦСКА назвали ошибочным

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра Сергея Карасева не удалять полузащитника Никиту Ермакова в матче чемпионата России против "Спартака". Об этом в среду сообщает пресс-служба РФС.

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ЦСКА 16 октября в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:2. На 81-й минуте игры полузащитник армейцев Никита Ермаков наступил на ногу хавбеку красно-белых Даниле Пруцеву, но судья в том эпизоде ограничился показом желтой карточки.

Также "Спартак" просил ЭСК РФС разобрать еще три эпизода из матча против ЦСКА. По мнению красно-белых, Сергей Карасев на 29-й минуте игры ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев. Также в "Спартаке" полагают, что судья должен был удалить с поля бразильских защитников ЦСКА Мойзеса и Виллиана Рошу, показав им вторые желтые карточки. ЭСК РФС признала эти решения Сергея Карасева верными.