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35 минут назад

Изидор о словах Баринова: не чувствую, что кому-то всё равно. Все хотят изменить ситуацию

Чемпионат.com

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал слова капитана железнодорожников Дмитрия Баринова о безразличии одноклубников.

Изидор о словах Баринова: не чувствую, что кому-то всё равно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не чувствую того, о чём говорит Дима Баринов. На мой взгляд, все ребята очень сфокусированы на том, чтобы изменить ситуацию. Все грустят, когда проигрывают, все счастливы, когда мы побеждаем. Лично я очень мотивирован перед каждым матчем. Я нападающий — я хочу забивать голы в каждой игре, помогать «Локомотиву», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее капитан «Локомотива» в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 сыгранных туров.

Футбол,Андрей Панков,Дмитрий Баринов,
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