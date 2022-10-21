Итальянский журналист заявил, что для него Кокорин - это какая-то шутка

«Для меня Кокорин — это какая-то шутка. В Италии мы вообще никогда не видели его на поле (смеется). Я даже не могу сказать, какими качествами он обладает.



В «Фиорентине» Александр вечно был травмирован, буквально каждую игру. Невозможно сравнить его выступления за «Фиорентину» и за «Арис», потому что в Италии он просто не играл, никогда и никак.



У него не было конфликта и недопонимая с главным тренером. Просто в команде был Влахович, затем его продали и взяли Кабрала с Йовичем. Имея таких нападающих, тренер никогда бы не сделал выбор в пользу Кокорина. Его конкуренция с такими игроками просто невозможна. Это совсем другой уровень.



В Италии смотрят на техничность футболистов, а Кокорин здесь никак себя не показывал. Его нельзя как-либо оценить.



Вcе, что о нем знают в Италии: «Роccийcкий нападающий, который был очень важен для cборной Роccии при Фабио Капелло». Поcле этого мы его потеряли», — цитирует журналиста Sport24.