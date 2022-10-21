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55 минут назад

Итальянский журналист заявил, что для него Кокорин - это какая-то шутка

Газета.Ruиещё 5

Журналист La Gazetta dello Sport Карло Лаудиса поделился мнением о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине, который на правах аренды выступает за кипрский «Арис».

Итальянский журналист заявил, что для него Кокорин - это какая-то шутка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

«Для меня Кокорин — это какая-то шутка. В Италии мы вообще никогда не видели его на поле (смеется). Я даже не могу сказать, какими качествами он обладает.

В «Фиорентине» Александр вечно был травмирован, буквально каждую игру. Невозможно сравнить его выступления за «Фиорентину» и за «Арис», потому что в Италии он просто не играл, никогда и никак.

У него не было конфликта и недопонимая с главным тренером. Просто в команде был Влахович, затем его продали и взяли Кабрала с Йовичем. Имея таких нападающих, тренер никогда бы не сделал выбор в пользу Кокорина. Его конкуренция с такими игроками просто невозможна. Это совсем другой уровень.

В Италии смотрят на техничность футболистов, а Кокорин здесь никак себя не показывал. Его нельзя как-либо оценить.

Вcе, что о нем знают в Италии: «Роccийcкий нападающий, который был очень важен для cборной Роccии при Фабио Капелло». Поcле этого мы его потеряли», — цитирует журналиста Sport24.

Россиянин сыграл за «Арис» в шести матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В клуб из Флоренции Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

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