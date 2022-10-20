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1 час назад

Лунёв задумался об уходе из «Байера»

Евро-футбол.Руиещё 1

Российский голкипер Андрей Лунёв подумывает об уходе из леверкузенского «Байера» из-за недостатка игровой практики. Об этом в беседе с журналистом «РБ Спорта» высказался агент Антон Смирнов.

Лунёв задумался об уходе из «Байера»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Желание уйти на сегодня скорее есть, чем его нет. Сидеть еще полгода на замене - слишком большая роскошь для Андрея. В ближайшее время определимся с планами», - высказался агент.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний голкипер провел всего один поединок, в котором пропустил два мяча. Срок действующего трудового соглашения россиянина с леверкузенским клубом рассчитан до середины 2023 года.

Футбол,Антон Смирнов,Андрей Лунев,
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