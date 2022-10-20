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30 минут назад

В «Наполи» отреагировали на интерес «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Хвиче

Евро-футбол.Руиещё 3

В СМИ появилась новость об интересе к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии со стороны грандов АПЛ – «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Об этом в разговоре со «Спорт-экспрессом» высказался спортивный директор неаполитанского клуба Кристиан Гинтоли.

В «Наполи» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к Хвиче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это неправда. Вранье!», - коротко заявил представитель итальянского топ-клуба.

21-летний грузинский полузащитник перешел в «Наполи» из «Динамо» (Батуми) в минувшее трансферное окно. С ним был подписан трудовой договор до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел десять поединков во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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