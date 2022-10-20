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1 час назад

Мартинес назвал две проблемы Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Руиещё 1

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о неудачном этапе карьеры португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Мартинес назвал две проблемы Роналду в «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сейчас вижу две проблемы. Первая заключается в том, что КриРо уже 37 лет, поэтому, когда он проводит плохую игру, все говорят, что он уже слишком стар. Это идет как какое-т

Вторая проблема – пять замен. Криштиану из той эпохи, где привыкли играть все 90 минут. Если же тебя тогда меняли, то это воспринималось как минус футболисту. Однако сейчас атакующие игроки могут не всегда играть весь матч, иногда им дают по тайму или 30 минут», - передает слова специалиста Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ Роналду отметился всего одним голом в восьми играх.

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