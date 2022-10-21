Подсчитаны призовые участников "пути РПЛ" Фонбет Кубка России 2022/23 после 4-го тура группового раунда. Больше всех пока заработал "Спартак" – 68,9 млн рублей. Суммарно четыре прошедшие игры принесли клубу 38 млн рублей в придачу к гарантированному бонусу в 28,2 млн за участие. Красно-белые уже обеспечили себе минимум третье место в группе и путевку по крайней мере в "нижнюю часть" сетки. Благодаря этому организаторы выплатят москвичам еще 2,7 млн рублей. В случае попадания в "верхнюю сетку" призовые только за участие в плей-офф увеличатся на 10,8 млн.