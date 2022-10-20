Ширер: «Понимаю разочарование Роналду»

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», однако для португальского нападающего Криштиану Роналду игра обернулась конфузом - его так и не выпустили на поле, и он устроил самоволку, покинув скамейку запасных в направлении раздевалки еще до конца матча. Ситуацию прокомментировал Алан Ширер - бывший английский нападающий.