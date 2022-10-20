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1 час назад

Ширер: «Понимаю разочарование Роналду»

Евро-футбол.Ру

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», однако для португальского нападающего Криштиану Роналду игра обернулась конфузом - его так и не выпустили на поле, и он устроил самоволку, покинув скамейку запасных в направлении раздевалки еще до конца матча. Ситуацию прокомментировал Алан Ширер - бывший английский нападающий.

Ширер: «Понимаю разочарование Роналду»
Фото: ТАССТАСС

- Понимаю разочарование Роналду, но давайте смотреть на общую картину, «Манчестер Юнайтед» сыграл действительно здорово. Тренеру пришлось сделать непростой выбор, но он оказался верным, - считает Ширер, слова которого цитирует BBC Sport.

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