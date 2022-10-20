Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован за фол на Неймаре

Во Франции рассмотрели эпизод с грубым нарушением экс-защитника «Спартака» Самуэля Жиго, ныне выступающего за «Марсель», на звездном форварде «ПСЖ» Неймаре.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 постановил, что за этот фол Самуэль будет дисквалифицирован на два поединка. После нарушения на Неймаре защитника удалили с поля.

Из-за дисквалификации Жиго не примет участия в ближайших матчах «Марселя» против «Ланса» и «Страсбурга».