Аленичев: «Если бы остался в «Спартаке», мы бы стали чемпионами"

Дмитрий Аленичев в интервью «Матч ТВ» заявил, что если бы он остался в «Спартаке» в качестве главного тренера, команда могла стать с ним чемпионом России или серебряным призером.
Аленичев работал главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством «красно белые» заняли пятое место в чемпионате России. После увольнения Аленичева команду возглавил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству в сезоне 2016/17.
— Кто Федун для «Спартака»? И кто он для Аленичева?
— Благодарен Леониду Арнольдовичу за то, что пригласил меня в «Спартак». Хотелось бы поработать дольше, но произошла осечка, о которой мы все прекрасно знаем. Решение руководства было такое. Я его принял. Было грустно! Что обижаться? Хотел поработать в клубе три, четыре, пять лет. Не столько, сколько Романцев, но тем не менее. Получилось так, как получилось. В тот год команда стала чемпионом. Про «багаж Аленичева» слышал, всегда это с улыбкой воспринимаю. И благодарен Массимо Каррере за то, что он довел «Спартак» до чемпионства.
— Можно ли Аленичеву задать вопрос в сослагательном наклонении? Что было бы, если бы Аленичев остался?
— Либо стали бы чемпионами, либо серебряными призерами. Точно! Видел, что команда, которую мы собрали, может на протяжении трех четырех лет минимум создавать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. Если бы остался в «Спартаке», например, не позволил бы произойти тому, что произошло потом. Когда «Спартак» стал чемпионом, а потом команда разъехалась. Много игроков ушло. Я бы этого не допустил, не отпустил бы игроков. Возможно, одного. Но чтобы ушел костяк команды