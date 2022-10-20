Швейцария обжаловала оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Прокуратура Швейцарии подала апелляцию на решение Федерального уголовного суда Швейцарии оправдать бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве и коррупции. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

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8 июля Федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве и коррупции, не удовлетворив требование прокуратуры, которая запросила для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. AFP сообщает, что прокурор подал апелляционное заявление в апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии и потребовал полной отмены решения суда первой инстанции.

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2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини. Также они проходили по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков. В документе прокуратуры говорится, что "по прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков". Отмечалось, что с помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года. Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта "выплата была произведена безосновательно". Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения.

Блаттеру 86 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.