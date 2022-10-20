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35 минут назад

«Челси» определился с приоритетной трансферной целью

Чемпионат.comиещё 1

Лондонский «Челси» определился с приоритетной трансферной целью на ближайшее время. Синие хотят подписать нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена, информирует 90 min.

«Челси» определился с приоритетной трансферной целью
Фото: ФК "Челси"ФК "Челси"

Согласно сведениям источника, в «Челси» понимают, что 33-летний Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на бельгийца Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим, усиление центра нападения — главная задача синих. А Осимхен — первый приоритет для подписания.

Отмечается, что руководство «Челси» осознаёт спрос на Осимхена, поэтому прорабатывает и альтернативные кандидатуры форвардов. Рассматриваются варианты с Джонатаном Дэвидом из «Лилля» и Душаном Влаховичем из «Ювентуса».

Футбол,Виктор Осимхен,
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