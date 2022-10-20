«Челси» определился с приоритетной трансферной целью

Согласно сведениям источника, в «Челси» понимают, что 33-летний Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на бельгийца Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим, усиление центра нападения — главная задача синих. А Осимхен — первый приоритет для подписания.