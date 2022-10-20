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42 минуты назад

Тадич: «Я хочу стать главным тренером «Аякса»

Евро-футбол.Ру

Лидер амстердамского «Аякса» Душан Тадич поделился своими планами на дальнейшую карьеру.

Тадич: «Я хочу стать главным тренером «Аякса»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я буду играть, пока считаю это нужным и пока буду получать от этого удовольствие. Сейчас я сфокусирован на этом. Однако я хочу стать главным тренером «Аякса». В первой команде? Да. Но для начала нужно обучиться, и только потом идти в основной состав», – рассказал сербский нападающий, чьи слова приводит AjaxShowtime.

Тадич выступает в футболке нидерландского гранда с 2018 года. В рамках всех состязаний он провёл 208 матчей за амстердамцев, забив в них 94 гола.

Футбол,Душан Тадич,
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