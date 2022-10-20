Тадич: «Я хочу стать главным тренером «Аякса»

«Я буду играть, пока считаю это нужным и пока буду получать от этого удовольствие. Сейчас я сфокусирован на этом. Однако я хочу стать главным тренером «Аякса». В первой команде? Да. Но для начала нужно обучиться, и только потом идти в основной состав», – рассказал сербский нападающий, чьи слова приводит AjaxShowtime.