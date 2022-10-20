«Ювентус» заинтересован в грузинском голкипере «Валенсии»

«Ювентус» проявляет интерес к 22-летнему голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает грузинского футболиста в качестве потенциальной замены нынешнему голкиперу команды Войцеху Щесны, которому в следующем году исполнится уже 33 года.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января нынешнего года. В общей сложности за «летучих мышей» грузинский вратарь провёл 31 матч, пропустив 33 гола и 11 раз сохранив свои воротам в неприкосновенности.