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1 час назад

Федотов показал фото примирения с Абаскалем

Спорт день за днем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Федотов показал фото примирения с Абаскалем
Фото: СкриншотСкриншот

«Извинились после матча друг перед другом? Я думаю это (фото) обо всем говорит, что никаких противоречий не было и нет», – передает слова Владимира Федотова «Чемпионат».

На фотографии, которую продемонстрировал Федотов было запечатлено его рукопожатие с Абаскалем после финального свистка в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2).

В перерыве московского дерби между Федотовым и Абаскалем произошла словесная перепалка, в ходе которой главный тренер ЦСКА произнес несколько нецензурных выражений.

Стоит отметить, что для обоих тренеров это московское дерби стало первым в карьере: Абаскаль и Федотов возглавили свои клубы летом 2022 года.

Абаскаль и Федотов прибыли на заседание КДК РФС, итоги которого станут известны в ближайшее время.

После 13-ти туров «Спартак» с 26-ю очками занимает второе место в таблице РПЛ, ЦСКА с 25-ю очками располагается на третьей строчке.

Футбол,Владимир Федотов,Спартак,
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