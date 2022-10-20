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37 минут назад

Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии

Sports.ru

Лионель Месси основал инвестиционный холдинг.

Лионель Месси основал инвестиционный холдинг
Фото: Sports.ruSports.ru

Форвард «ПСЖ» создал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии по всему миру.

Компания планирует, например, помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в команды.

Холдинг будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», – заявил Месси.

Футбол,Лионель Месси,
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