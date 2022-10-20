Лионель Месси основал инвестиционный холдинг.
Форвард «ПСЖ» создал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии по всему миру.
Компания планирует, например, помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в команды.
Холдинг будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.
«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», – заявил Месси.