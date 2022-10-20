Федотова и Абскаля дисквалифицировали на одну игру

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицированы на одну игру из-за перепалки во время матча 13-го тура РПЛ. Как сообщает «Чемпионат.com» , Федотов также получил дополнительную условную дисквалификацию на один матч.

Напомним, что после встречи ЦСКА и «Спартака», которая закончилась со счетом 2:2, Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА. В ответ Федотов стал нецензурно ругаться и назвал Гильермо клоуном. После этого наставников команд вызвали на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.