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2 часа назад

Федотова и Абскаля дисквалифицировали из-за ругани после матча ЦСКА — «Спартак»

Никита Бородкин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицированы на одну игру из-за перепалки во время матча 13-го тура РПЛ. Как сообщает «Чемпионат.com», Федотов также получил дополнительную условную дисквалификацию на один матч.

Федотова и Абскаля дисквалифицировали на одну игру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после встречи ЦСКА и «Спартака», которая закончилась со счетом 2:2, Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА. В ответ Федотов стал нецензурно ругаться и назвал Гильермо клоуном. После этого наставников команд вызвали на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.

Отметим, что за 13 туров текущего сезона чемпионата России ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 26 очков и занимает второе место.

Футбол,Владимир Федотов,РФС,Спартак,
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