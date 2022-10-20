Чемпионат Испании по футболу могут приостановить

Руководство Ла Лиги может приостановить проведение чемпионата Испании по футболу в качестве протеста против решения испанского правительства о принятии закона о спорте, который делает возможным участие клубов в Суперлиге. Об этом в четверг сообщила испанская радиостанция Cope.

По информации радиостанции, президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с клубами первого и второго по силе дивизионов чемпионата страны и созвал их на внеочередное собрание, которое пройдет 27 октября. По его итогам может быть принято решение о приостановке проведения чемпионата Испании в знак протеста.

17 октября представители клубов Ла Лиги провели встречу с министром культуры и спорта Микелем Исетой, на которой выразили обеспокоенность новым законом, предоставляющим возможность испанским клубам участвовать в Суперлиге, в случае ее создания. Представители Ла Лиги опасаются, что принятие закона может поставить под угрозу соглашение с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, которое принесет организациям около €2 млрд.