​Аршавин оценил перепалку Абаскаля и Федотова

«Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок - просто не было столько камер!» - высказался Аршавин, чьи слова приведены на страницах sport24.