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56 минут назад

​Аршавин оценил перепалку Абаскаля и Федотова

Евро-футбол.Руиещё 2

Тренеры «Спартака» и ЦСКА – Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов – получили дисквалификации по итогам перепалки, которую они устроили в перерыве дерби на прошлых выходных. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок сборной России Андрей Аршавин.

​Аршавин оценил перепалку Абаскаля и Федотова
Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок - просто не было столько камер!» - высказался Аршавин, чьи слова приведены на страницах sport24.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» в прошлом туре не выявили сильнейшего – ничья 2:2. На текущий момент «красно-белые» идут в турнирной таблице вторыми, а «армейцы» - третьими.

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