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3 часа назад

ЧМ-2022 по футболу: кто с кем будет играть, какая «группа смерти»

Чемпионат.comиещё 3

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

ЧМ-2022 по футболу: кто с кем будет играть, какая «группа смерти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшие прогнозы на сегодня.

Состав групп выглядит следующим образом.

Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря.

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