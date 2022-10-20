Зарема Салихова прокомментировала дисквалификацию Абаскаля

Между специалистами произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер красно-синих неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.