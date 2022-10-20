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37 минут назад

Зарема Салихова раскритиковала КДК РФС за дисквалификацию тренера «Спартака» Абаскаля

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать наставника красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Зарема Салихова прокомментировала дисквалификацию Абаскаля
Фото: Телеграм-канал Заремы СалиховойТелеграм-канал Заремы Салиховой

Между специалистами произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер красно-синих неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив.

Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно. К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о РПЛ: судейские решения, решения КДК.

Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных тренеров, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Ранее глава КДК Артур Григорьянц объяснил, за что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил одноматчевую дисквалификацию.

Футбол,Зарема Салихова,Владимир Федотов,Федор Чалов,Артур Григорьянц,Александр Соболев,Антон Зиньковский,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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