Уткин высмеял дисквалификацию Абаскаля и Федотова

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.
Между специалистами произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер красно-синих неоднократно использовал нецензурную брань.
В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.
«Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез. Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.
Это еще комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены еще, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать», — написал Уткин в Telegram-канале.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала КДК РФС за дисквалификацию Гильермо Абаскаля.