Уткин высмеял дисквалификацию Абаскаля и Федотова

«Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез. Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.