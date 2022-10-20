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1 час назад

Уткин высмеял дисквалификацию Абаскаля и Федотова после матча ЦСКА - "Спартак"

Газета.Ru

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.

Уткин высмеял дисквалификацию Абаскаля и Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Между специалистами произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер красно-синих неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Я как завороженный следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьез. Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Все это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.

Это еще комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены еще, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать», — написал Уткин в Telegram-канале.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил Федор Чалов, у красно-белых забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала КДК РФС за дисквалификацию Гильермо Абаскаля.

Футбол,Зарема Салихова,Владимир Федотов,Федор Чалов,Александр Соболев,Василий Уткин,Антон Зиньковский,Леонид Федун,Спартак,
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