Левандовски стал третьим игроком в XXI веке, забившим 600 голов за карьеру

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором двух забитых мячей в матче 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0). 34-летний форвард забил 600 голов за свою профессиональную карьеру. В XXI веке ранее это удалось только двум игрокам — Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию». В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав три результативных передачи. В Лиге чемпионов Левандовски сыграл в четырёх играх, забив пять мячей.

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