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46 минут назад

Президент УЕФА Чеферин высказался о намерении Украины провести ЧМ-2030

Газета.Ruиещё 2

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал интересным включение Украины в список претендентов на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Президент УЕФА высказался о намерении Украины провести ЧМ-2030
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько и где матчей будет сыграно, но включение Украины интересно в символическом плане. Этот турнир будет посвящен миру», — передает слова Чеферина A Bola.

5 октября было объявлено о том, что Украина официально присоединилась к заявке испанцев и португальцев на организацию чемпионата мира — 2030. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Украинцы примут матчи группового раунда, но только в случае восстановления необходимой для организации турнира инфраструктуры.

Стоит отметить, что на проведение мундиаля также претендуют Марокко, Саудовская Аравия, Египет и Греция; Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Ближайший чемпионат мира пройдет уже через месяц в Катаре. Украина не смогла пробиться на турнир посредством стыковых матчей.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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