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24 минуты назад

«Реал» и «ПСЖ» хотят купить футболиста, игравшего в РПЛ

Евро-футбол.Ру

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ударно начавший сезон-2022/2023 в составе «Наполи», попал в сферу очередных европейских грандов. Как стало известно 90min, на 21-летнего экс-игрока «Рубина» обратили внимание мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

«Реал» и «ПСЖ» хотят купить футболиста, игравшего в РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Источник отмечает, что скауты вышеназванных клубов отправились в Италию, чтобы своими глазами понаблюдать за восходящей звездой. Хвича в текущей кампании показывает отличную результативность. На его счету семь забитых мячей и восемь голевых передач в 14 поединках за неаполитанский клуб.

Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 35 миллионов евро.

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