«Реал» и «ПСЖ» хотят купить футболиста, игравшего в РПЛ

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ударно начавший сезон-2022/2023 в составе «Наполи», попал в сферу очередных европейских грандов. Как стало известно 90min, на 21-летнего экс-игрока «Рубина» обратили внимание мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Источник отмечает, что скауты вышеназванных клубов отправились в Италию, чтобы своими глазами понаблюдать за восходящей звездой. Хвича в текущей кампании показывает отличную результативность. На его счету семь забитых мячей и восемь голевых передач в 14 поединках за неаполитанский клуб.