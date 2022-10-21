Роналду будет тренироваться с молодежкой «МЮ»

Как сообщает журналист Manchester Evening News Самюэль Лакхерст, нападающий прибыл на базу клуба около 50 минут назад, – в 8:30 утра по местному времени, – чтобы провести тренировку в составе «Манчестер Юнайтед» U21.

Во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) Роналду отправился в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Затем стало известно, что это произошло после того, как португалец отказался выходить на замену в концовке игры.