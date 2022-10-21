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2 часа назад

Роналду будет тренироваться с молодежкой «МЮ» сегодня. Он прибыл на базу клуба

Sports.ruиещё 3

Криштиану Роналду сегодня будет тренироваться с молодежкой «Манчестер Юнайтед».

Роналду будет тренироваться с молодежкой «МЮ»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает журналист Manchester Evening News Самюэль Лакхерст, нападающий прибыл на базу клуба около 50 минут назад, – в 8:30 утра по местному времени, – чтобы провести тренировку в составе «Манчестер Юнайтед» U21.

Напомним, форвард отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед».

Во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) Роналду отправился в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Затем стало известно, что это произошло после того, как португалец отказался выходить на замену в концовке игры.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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