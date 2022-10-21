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30 минут назад

«Я не изменился»: Роналду выступил с заявлением после инцидента на скамейке запасных

Елена Прошина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальной сети выступил с заявлением после того, как главный тренер клуба Эрик тен Хаг не выпустил его на замену в матче с «Тоттенхэмом», из-за чего расстроенный футболист ушел со скамейки запасных в конце матча за несколько минут до финального свистка. Об этом пишет «Матч ТВ».

Роналду выступил с заявлением после инцидента на скамейке запасных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, тен Хаг не включил его в заявку на матч с «Челси». В связи с этим в СМИ появились сообщения, что Роналду отстранили от работы с общей группой команды и он может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед».

«На протяжении всей карьеры я стараюсь относиться уважительно к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет. Уважение всегда играло очень важную роль в моем процессе принятия решений», - написал футболист.

Он подчеркнул, что всегда с уважением относился к коллегам и старался подавать пример молодежи. Однако он с сожалением отметил, что это не всегда возможно, т.к. «иногда страсти берут верх». Сейчас Роналду намерен продолжать работать в Каррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде.

«Поддаваться давлению — не вариант. Этого никогда не было. Это «Манчестер Юнайтед», и вместе мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду.

В свою очередь, сам тен Хаг сообщил, что уже виделся в Роналду после инцидента, но пока не общались по этому поводу. Он подчеркнул, что «разберется с Роналду завтра».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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