Талалаев: в футбол играли и в блокадном Ленинграде, его нельзя останавливать

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев рассказал о важности футбола в сложное время. - Суть нашей профессии в том, чтобы давать возможность людям выплёскивать эмоции и получать взамен другие. Футбол необходим - и чем труднее времена, тем больше. В футбол играли и в блокадном Ленинграде. Это проявление наших лучших возможностей. Футбол останавливать точно нельзя, - передает слова Талалаева Sport24.