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1 час назад

Талалаев: в футбол играли и в блокадном Ленинграде, его нельзя останавливать

Rusfootballиещё 1

Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев рассказал о важности футбола в сложное время. - Суть нашей профессии в том, чтобы давать возможность людям выплёскивать эмоции и получать взамен другие. Футбол необходим - и чем труднее времена, тем больше. В футбол играли и в блокадном Ленинграде. Это проявление наших лучших возможностей. Футбол останавливать точно нельзя, - передает слова Талалаева Sport24.

Талалаев: в футбол играли и в блокадном Ленинграде, его нельзя останавливать
Фото: RusfootballRusfootball

Ранее в футбольном инфопространстве затрагивался вопрос о возможности приостановки розыгрыша Российской премьер-лиги в связи со сложной международной обстановкой. 5 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что проведение всех запланированных РФС матчей и соревнований продолжится. Во время Великой Отечественной войны в блокированном фашистскими войсками Ленинграде проводились футбольные матчи, первый из которых состоялся 31 мая 1942 года.

"Зенит" почтил память участников блокадного матча 1942 года

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