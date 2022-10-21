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1 час назад

Колосков рассказал, состоится ли матч России против Боснии и Герцеговины

Евро-футбол.Руиещё 3

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном проведении товарищеского поединка против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Колосков рассказал, состоится ли матч России против Боснии и Герцеговины
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Думаю, что матч с большой долей вероятности не состоится. Ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит. В целом, это абсолютно ожидаемо и в духе времени», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что решение о проведении этого контрольного поединка будет принято 31 октября.

24 сентября сборная России провела первый матч после международного бана. Подопечные Валерия Карпина на выезде встретились с командой Кыргызстана и победили со счетом 2:1.

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