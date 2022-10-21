Кто выиграет от демарша Роналду

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»: коэффициенты букмекеров на матч АПЛ 22 октября

22 октября «Челси» на своем поле сыграет с «МЮ» в матче 13-го тура АПЛ. Начало - в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Челси» можно с коэффициентом 2.10, это примерно 45% вероятности. Шансы «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.45 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.82, а на тотал меньше 2.5 – за 1.88.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.68. С коэффициентом 2.18 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Поттер наладил защиту одним взмахом волшебной палочки

«Челси» при Грэме Поттере еще не проигрывал. Специалисту быстро удалось стабилизировать игру команды. Блеска в игре «аристократов» пока нет, но эта команда снова похожа на машину, как в период раннего Тухеля. И вот уже «Челси» идёт на 4-м месте в турнирной таблице. Отставание от «Арсенала» 7 очков. Прилично, но вполне достижимо.

Самое главное - заработала оборона. Как будто тезка Грэма Поттера навел на нее чары. «Челси» не пропускает уже 5 матчей. Была и серия из 5 побед подряд, но она прервалась в матче с «Брентфордом». Впрочем, эта нулевая ничья только раззадорит лондонский клуб перед принципиальным матчем.

Как скажется демарш Роналду на «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» тоже должен был подходить к принципиальному матчу с хорошим настроением. Победа над «Тоттенхэмом» и уже 5-я строчка в таблице - отличный плацдарм для команды Эрика тен Хага. Но все испортил Криштиану Роналду. Португалец разозлился на то, что его оставили в запасе, ушел со скамейки, а затем выяснилось, что и вовсе уехал со стадиона.

Ситуация непростая. Роналду отстранили от игры с «Челси», как будет дальше развиваться ситуация, предсказать сложно. Очевидно, что в планы тен Хага португалец не вписывается. Найти ему хороший клуб в Европе тоже будет сложно. Так что наиболее реалистичный вариант: переезд зимой в США или на Ближний Восток. Но до этого времени нужно найти компромисс, иначе это неизбежно скажется на результатах. «МЮ» в принципе непредсказуем: может обыграть лидера, а на следующий день проиграть аутсайдеру.

На что ставить в матче «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

С учетом скандалов в Манчестере «Челси» - явный фаворит матча. С другой стороны, «МЮ» в этом сезоне уже успел обыграть «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», не справившись лишь с «Ман Сити». Так что на исход здесь ставить нет смысла. А вот на что есть, так это на низовой матч. «Челси» играет довольно прагматично, «МЮ» вполне может принять эти условия. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.98.

«Челси» не пропускает уже 5 матчей. Оборона в полном порядке. А «МЮ» не далее как неделю назад мучался даже в матче с «Омонией». Попробуем поставить на то, что серия лондонцев продолжится. Сделать ставку на то, что гости не забьют, можно в БК Фонбет за 3.15.

Если взглянуть на статистику, то можно увидеть: 4 последних матча между этими соперниками завершились вничью. Мимо такого факта пройти будет просто преступно. Поставить на ничью можно в БК Фонбет с коэффициентом 3.45. Ставите 1000 рублей - получаете 3450 в случае выигрыша.

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