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1 час назад

Журналист заявил, что в "Ференцвароше" не испытывают проблем из-за национальности Черчесова

Газета.Ru

Журналист венгерского издания Nemzeti Sport Бенс Борбола ответил на вопрос о том, не боятся ли в «Ференцвароше» санкций из-за российского гражданства главного тренера Станислава Черчесова.

В "Ференцвароше" высказались по поводу национальности Черчесова
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.

Черчеcов наcтоящий жеcткий руccкий мужик, который знает, чего хочет. Его преcc-конференции иногда cтранные, но его тренировки c командой — это топ-уровень», — приводит слова журналиста Sport24.

Российский специалист возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.

В текущем сезоне после девяти матчей «Ференцварош» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Футбол,Станислав Черчесов,
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