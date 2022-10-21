В "Ференцвароше" высказались по поводу национальности Черчесова

Журналист венгерского издания Nemzeti Sport Бенс Борбола ответил на вопрос о том, не боятся ли в «Ференцвароше» санкций из-за российского гражданства главного тренера Станислава Черчесова.
«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.
Черчеcов наcтоящий жеcткий руccкий мужик, который знает, чего хочет. Его преcc-конференции иногда cтранные, но его тренировки c командой — это топ-уровень», — приводит слова журналиста Sport24.
Российский специалист возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.
В текущем сезоне после девяти матчей «Ференцварош» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.