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1 час назад

«Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год». Президент «Адана Демирспор» заявил, что повысит цены на билеты

Sports.ruиещё 3

Президент «Адана Демирспор» упомянул Артема Дзюбу, говоря о желании повысить цены на билеты.

Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о повышении цены на билеты
Фото: Sports.ruSports.ru

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу их. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоит дороже. Мы сделали это перед «Галатасараем», и за полчаса все билеты раскупили. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам «Адана Демирспор», чтобы они не попали к перекупщикам на сл

Я повышу цены. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают подделанные футболки.

Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», – сказал Мурат Санджак.

Дзюба вышел в стартовом составе «Адана Демирспор» лишь раз за семь последних матчей. Он не забивал за клуб с 22 августа.

Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

Футбол,
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