Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о повышении цены на билеты

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу их. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоит дороже. Мы сделали это перед «Галатасараем», и за полчаса все билеты раскупили. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам «Адана Демирспор», чтобы они не попали к перекупщикам на сл