Отказ Роналду от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом» подтвердили

Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в концовке игры с «Тоттенхэмом».

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Вчера появилась информация о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» отправился в подтрибунное помещение «Олд Траффорд» и покинул стадион до окончания игры с «Тоттенхэмом» после того, как отказался выходить на замену на 87-й минуте игры.

В ходе сегодняшней пресс-конференции тренера «МЮ» Эрика тен Хага спросили, правдивы ли эти сведения. Тен Хаг ответил: «Да».

Вчера «Юнайтед» сообщил, что Роналду не будет в заявке на ближайший матч АПЛ против «Челси». Из-за поведения во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) форвард отстранен от тренировок с основой «МЮ».