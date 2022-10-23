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1 час назад

В окружении Роналду признают, что ему стоит уйти из АПЛ в менее сложную лигу. Форвард разочарован положением в «МЮ»

Sports.ruиещё 4

По данным As, португалец очень разочарован своим положением в команде и ждет, что ситуация изменится.

Отказ Роналду от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом» подтвердили
Фото: Sports.ruSports.ru

В окружении Роналду начинают признавать, что нападающему стоит покинуть АПЛ и перейти в клуб из менее сложной лиги – например, в МЛС.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отпустить 37-летнего футболиста бесплатно, так как он получает очень большую зарплату. Несмотря на это, интереса к Роналду нет.

Напомним, нападающий отказался выходить на замену во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения игры. После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг решил не включать португальца в состав на игру против «Челси».

Криштиану также отстранили от тренировок с командой и оштрафовали на 720 тысяч фунтов.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду

Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»

Футбол,
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