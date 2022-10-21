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1 час назад

Агент Бальде рассказал, что его клиент и "Спартак" решили не оспаривать дисквалификацию игрока

Газета.Ru

Федерико Пасторелло, агент сенегальского форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что его клиент и клуб приняли совместное решение не оспаривать дисквалификацию игрока.

"Спартак" решил не оспаривать дисквалификацию Бальде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, 17 сентября стало известно, что в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри» Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — приводит слова агента Sport24.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Бальде 26 августа. Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Он перешел в российский клуб в статусе свободного агента.

27-летний африканец дебютировал за «Спартак» в матче против петербургского «Зенита» в восьмом туре Российской премьер-лиге (РПЛ) — он вышел на замену. Это единственный матч Бальде за «Спартак».

Футбол,Зенит,Спартак,
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