"Спартак" решил не оспаривать дисквалификацию Бальде

Федерико Пасторелло, агент сенегальского форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что его клиент и клуб приняли совместное решение не оспаривать дисквалификацию игрока.

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Напомним, 17 сентября стало известно, что в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри» Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — приводит слова агента Sport24.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Бальде 26 августа. Соглашение будет действовать до июня 2025 года. Он перешел в российский клуб в статусе свободного агента.