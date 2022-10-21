«Сочи» объявил сроки восстановления Адамова, которому сломали нос

"Денис Адамов пропустит от двух до трех недель. В результате вчерашнего столкновения с игроком «Урала» у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения.



Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй", — написала пресс-служба «Сочи» в клубном телеграм-канале.